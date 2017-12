Overgang Hoesen naar San Jose Earthquakes is afgerond

Voetballer Danny Hoesen stapt definitief over van FC Groningen naar San Jose Earthquakes in de Verenigde Staten.

Dat heeft de Amerikaanse ploeg zelf bekend gemaakt. Het contract van Hoesen bij de FC liep nog een half jaar door.

Vijf goals, vijf assists

Hoesen speelde dit jaar al op huurbasis voor de ploeg die uitkomt in de MLS. Hij speelde tot dusver in 32 duels mee, waarvan twintig keer als basisspeler. Hoesen scoorde vijf goals en was eveneens goed voor vijf assists.

