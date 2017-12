Dit was 2017: Ongekend succesjaar Donar

Het jaar 2017 was een bijzonder succesvol jaar voor basketbalclub Donar. De Groningers pakten twee prijzen in eigen land en boekten ook in Europa flinke successen.

Donar voltooide dit jaar de 'triple' met het veroveren van de landstitel en de beker, nadat eerder in het seizoen de Supercup (2016) al was gewonnen. Daarnaast werd voor het tweede jaar op rij de tweede poulefase in de Europe Cup gehaald.

Triple en Rusland

Sean Cunningham vindt het lastig om één hoogtepunt te kiezen van 2017. 'Ik denk het winnen van de 'triple' en de uitwedstrijd in Rusland' (tegen BC Enisey - red).

Grote Markt

De 33-jarige Drago Pasalic denkt vooral terug aan de viering van het kampioenschap op de Grote Markt. 'Zoiets had ik nog nooit meegemaakt. Om zo'n historisch seizoen op die manier af te sluiten, was heel speciaal voor mij.'

Bruiloft Dourisseau

Voor sommige spelers was het ook persoonlijk een heel bijzonder jaar. Zo ging Jason Dourisseau trouwen met een Groningse. 'Dat was heel erg leuk. Er waren veel mensen van de club en goede vrienden bij. Ik ben getrouwd met mijn beste maatje.'

Huwelijksaanzoek Slagter

Arvin Slagter vroeg zijn vriendin afgelopen zomer ten huwelijk. 'Het was op een afgelegen strand in Indonesië, vlak bij de geboortestad van haar moeder. Dat was heel speciaal.'

2018

Of het in 2018 nog beter kan dan in het afgelopen jaar? 'Ik denk dat we een goede kans maken om de play-offs van de Europe Cup te halen. Dat is dan dus iets wat ons het afgelopen jaar niet is gelukt', besluit Dourisseau.