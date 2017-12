Sarèl de Jong dingt mee naar titel 'Atleet van het jaar'

Kickbockster Sarèl de Jong uit Meedhuizen maakt kans op de titel 'Atleet van het jaar' bij de Wereldspelen.

De Jong is voorgedragen door de World Association of Kickboxing Organizations (WAKO). Ze won in juli van dit jaar goud op de World Games, door in de finale te winnen van de Servische Teodora Manic.

Diezelfde Manic won afgelopen november in de WK-finale wél van De Jong, die zich daardoor met zilver tevreden moest stellen.

Negen finalisten

De eerste stemronde voor de verkiezing sluit op 15 januari, daarna worden de negen finalisten bekend. Op 1 februari wordt de winnaar gekroond.

Om de vier jaar

De World Games worden om de vier jaar gehouden en zijn bedoeld voor sporten die geen plek hebben in het programma van de Olympische Zomerspelen.

