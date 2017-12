'Moorlag weg uit PvdA-fractie vanwege schijnconstructie'

William Moorlag moet uit de PvdA-fractie vertrekken. Het partijbestuur heeft dit vrijdag besloten en als zwaarwegend advies aan de Tweede Kamerfractie voorgelegd, meldt het AD.

Het Groningse Kamerlid wil zich verantwoorden voor een onafhankelijke commissie, voordat hij naar de ledenraad gaat die over zijn positie oordeelt. Dat heeft hij de krant laten weten. De PvdA-fractie komt zaterdag of dinsdag bijeen om te spreken over het in opspraak geraakte Kamerlid.



Schijnconstructie

Moorlag ligt onder vuur omdat hij als directeur van de sociale werkplaats Alescon in Assen werknemers met een arbeidsbeperking inhuurde via een schijnconstructie. De rechter bepaalde dat die constructie niet was toegestaan.

Weigeren

Inmiddels hebben verschillende fractieleden Moorlag gevraagd in het partijbelang op te stappen. Moorlag weigert vooralsnog. In dat geval dreigt een afsplitsing en telt de PvdA-fractie nog maar acht koppen.

