AkzoNobel kan deelname aan de Volvo Ocean Race voortzetten

Zeiljacht AkzoNobel kan gewoon meedoen aan de vierde etappe van de Volvo Ocean Race. Er is de afgelopen dagen hard gewerkt om het beschadigde zeiljacht van de Groningse schipper Simeon Tienpont te repareren.

De kapotte mast en het grootzeil zijn op de kade in de haven van het Australische Melbourne hersteld, de finishplaats van de derde etappe. 'We hebben er vertrouwen in dat de boot bij de start van de volgende etappe weer 100 procent is', zei Tienpont zaterdag.

Harde wind

De boot van AkzoNobel was al een paar dagen na vertrek vanuit Kaapstad, het startpunt van de derde etappe, flink beschadigd door de harde wind op de Zuidelijke Oceaan. Het duurde lang voordat de schade provisorisch gerepareerd kon worden door de bemanning. Het jacht van Tienpont raakte daardoor ver achterop bij de andere boten en arriveerde pas donderdag in Melbourne.

Dinsdag begint de vierde etappe, die over zo'n 11.000 kilometer voert naar Hongkong.

Lees ook:

- Schipper Simeon Tienpont wacht uitdaging in Volvo Ocean Race

- Boot Simeon Tienpont loopt schade op in Ocean Race

- Tienpont terug als schipper bij AkzoNobel

- Zeiler Tienpont wint arbitragezaak

- Schipper Tienpont wil via arbitragezaak toch naar Volvo Ocean Race

- AkzoNobel haalt schipper Tienpont uit Volvo Ocean Race