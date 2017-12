Gesteggel over zes boompjes: 'Ik wist niet precies waar de grens lag'

De gemeente Oldambt en Hemmo Kuipers uit Nieuw-Scheemda liggen met elkaar overhoop. Kuipers heeft zes boompjes geplaatst op gemeentegrond. De gemeente wil dat de boompjes worden weggehaald.

Beheerder van de grond

Kuipers kocht anderhalf jaar geleden een oude lagere school in Nieuw-Scheemda. De gemeente heeft toen aangegeven dat een klein deel van de tuin van haar is. Er is toen op papier gezet dat de gemeente eigenaar van de grond blijft, maar dat Kuipers de beheerder wordt.

De bewoner heeft de tuin onder zijn hoede genomen en sinds de zomer van 2016 zes boompjes langs de weg geplaatst. Op gemeentegrond, bleek even later. 'Ik wist niet precies waar de grens lag', zegt Kuipers. 'Hier stonden vroeger bomen van de gemeente. Ik heb de mijne daar bewust achter geplaatst, maar blijkbaar niet ver genoeg.'

De boompjes staan voor tachtig centimeter op de grond van de gemeente.

Gemeentevoorstel

De partijen proberen er samen uit te komen. De gemeente heeft daarom een voorstel op papier gezet. 'Maar dat is een wurgcontract', zegt Hans Zijlstra. Hij is de jurist van Kuipers. 'In het contract staat onder andere dat Kuipers naast beheerder ook financieel verantwoordelijk wordt voor de grond. Dan mogen de boompjes blijven staan, maar worden ze eigendom van de gemeente.'

Kuipers is niet van plan het contract te tekenen. Als hij daarbij blijft, moet hij voor half maart de boompjes verwijderd hebben.

De desbetreffende ambtenaar heeft vakantie en is niet bereikbaar voor commentaar.