'Oliebollenpoepmachine' bespaart bakker in Stadskanaal veel ellende

Oliebollenbakkers draaien deze dagen voorafgaand aan oud en nieuw overuren. Ook Cees Blom van Banketbakkerij Cees Blom in Stadskanaal, maar hij heeft iets gevonden om het werk een stuk aangenamer te maken.

De bakker heeft onlangs een oliebollenmachine gekocht.

Niet verantwoord

Vorig jaar met oud en nieuw produceerde Blom tussen de 6.000 en 10.000 oliebollen, allen met een ijsknijper 'Dat is iets te veel. Afgelopen januari had ik tintelingen in mijn vingers, alles zat vast', zegt hij. 'Ik dacht: dit gaat niet goed en is technisch niet verantwoord. Mijn therapeut is blij dat ik het apparaat heb aangeschaft.'

'Oliebollenpoepmachine'

Blom moest lachen toen hij zaterdagochtend een Facebook-reactie zag, waarin iemand zijn aanwinst een 'oliebollenpoepmachine' noemde. 'Het is in principe een trechter die we boven de frituur hangen. Daar doe je de ingrediënten in, zoals bloem, suiker en de rest. Daarna drukken we op een knopje en vallen ze in het vet.'

De oliebollenmachine kostte Blom 4.000 euro. 'Daar moet je een hoop oliebollen voor bakken. Gelukkig kun je het in tien jaar afschrijven.'

