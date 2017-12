Na 30 jaar komt er een einde aan het indoorsoccertoernooi in Winschoten

Er komt een einde aan een traditie: het indoorsoccertoernooi in Winschoten stopt na dertig jaar. De kosten om het voort te kunnen zetten zijn te hoog, zegt initiator en sporthalbeheerder Alie Dik.

Volgens hem is het een optelsom. De boarding is aan vervanging toe, er moet ander nieuw materiaal komen en alles moet geverfd worden.

Obstakels

Het is dit weekend de dertigste editie van het jaarlijkse toernooi; een mooi moment om te stoppen, dacht de organisatie. 'Ik voorzie niet dat we dit nog 15 jaar hadden volgehouden', zegt Dik. 'Daarnaast was de nieuwe boarding een behoorlijk obstakel. Die kostte dertig jaar geleden 60.000 gulden.'

Ik kan een boek schrijven over wat er allemaal gebeurd is Alie Dik - Initiator

Vrijwilligers

Een ander probleem is het aantal vrijwilligers. Dik: 'Als we met het toernooi bezig zijn, hebben we drie keer vijf mensen op een dag nodig. Op de ochtend, middag en avond. Ook scheidsrechters zijn schaars. Uiteindelijk hebben we besloten dat dit misschien wel het moment is om te stoppen.'

Geen keuze

'Gisteravond hadden we een toernooi van A-junioren', gaat Dik verder. 'Fantastisch, hartstikke mooi. De tribune zat bom- en bomvol met mensen. Dan zeggen mensen: je kunt nu eigenlijk niet stoppen, maar het is niet anders.'

Zaterdagavond is er nog een 35-plustoernooi. 'Daar zitten jongens bij die hier geheid dertig keer meegevoetbald hebben. Ik kan een boek schrijven over wat er allemaal gebeurd is, maar ik heb er momenteel geen tijd voor.'

Het indoorsoccertoernooi is zat 23/12 begonnen en de grote finale is op 5 januari 2018

