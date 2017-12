Fractie PvdA gaat praten over het lot van Moorlag

De Tweede Kamerfractie van de PvdA gaat over het lot van het in opspraak geraakte Kamerlid William Moorlag praten. Dat zal niet meer zaterdag zijn, maar later, aldus een woordvoerster.

Het AD berichtte zaterdag dat het partijbestuur een 'zwaarwegend advies' heeft gegeven aan de fractie dat Moorlag niet meer kan aanblijven.

Verantwoording

Volgens de krant hebben fractieleden aan Moorlag gevraagd om op te stappen. De rechter bepaalde dat die constructie niet was toegestaan. Moorlag zelf zou zich willen verantwoorden voor een onderzoekscommissie. Die moet beoordelen of hij over de schreef is gegaan. Partijbestuur en fractie wilden zaterdag niet verder op de berichtgeving ingaan.

Onder vuur

Moorlag ligt onder vuur omdat hij in zijn vorige functie als directeur van de sociale werkplaats Alescon in Assen met schijnconstructies heeft gewerkt. PvdA-leider Lodewijk Asscher had eerder nog laten weten dat Moorlag kan aanblijven omdat die als directeur geen kwade intenties had gehad, maar had geprobeerd zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden.

