NAM neemt op korte termijn geen actie tegen Middelstumse krakers

De NAM gaat niet ingrijpen bij de gekraakte boerderij in Middelstum, waar Marko Datema en Mariska de Lange in zijn getrokken.

'Wij zullen nu op korte termijn geen actie ondernemen', laat woordvoerder Hein Dek weten.

De NAM is eigenaar van het monumentale pand en wil het slopen omdat het te onveilig is om er in te wonen. Het bedrijf heeft een ultimatum gesteld aan de bewoners en zouden een ontruimingsprocedure starten, staat in een brief. Zij zouden er uiterlijk vandaag uit moeten. Maar woordvoerder Hein Dek van de NAM komt daar nu dus op terug.

Volgens Marko Datema lijkt het erop dat hij en zijn vriendin 'de eerste slag' hebben gewonnen. 'Eergisteravond werd de brief hier bezorgd door een mevrouw van de NAM. Nu blijkt het dat twee dagen later de situatie anders is. Er wordt een hoop spierballentaal gebruikt en gedreigd met acties, met de bedoeling om mensen bang te maken.'

Het krakersstel was al niet van plan om zaterdagavond gehoor te geven aan de oproep van de NAM om de boerderij te verlaten. Datema: 'Als je ziet hoeveel reacties dit oproept, blijven we zeker zitten.'

'Wij kregen gisteren tijdens het gesprek met de NAM het gevoel dat wij verantwoordelijk worden gehouden voor de situatie', gaat hij verder. 'Maar volgens mij is er maar één partij verantwoordelijk voor alle ellende in de provincie. Dat is de NAM.'

Voor Datema en zijn vriendin is er dan ook maar één uitkomst: 'En dat is dat deze woning overeind blijft staan. Net als andere karakteristieke panden in onze prachtige provincie.'

