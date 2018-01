Nieuwjaarsdag: van 23 naar 20 gemeenten

Het begin van het nieuwe jaar luidt ook het begin van twee nieuwe gemeenten in. Inwoners van Menterwolde, Slochteren en Hoogezand-Sappemeer wonen voortaan in Midden-Groningen. Vlagtwedders en Bellingwedders zijn vanaf nu inwoners van Westerwolde.

Door de samenvoegingen telt de provincie Groningen geen 23 gemeenten meer, maar twintig.

Gemeentehuizen

De overgang naar de nieuwe gemeenten is niet meteen op 1 januari compleet. Zo blijven de gemeentehuizen nog een paar dagen dicht.

In Westerwolde gaan ze op 3 januari voor het eerst open, in Midden-Groningen gebeurt dat een dag later. 'Om alle technische systemen op elkaar af te kunnen stemmen en de overgang naar de nieuwe gemeente goed te laten verlopen', volgens de gemeente.

Overigens blijven zowel de drie gemeentehuizen in Midden-Groningen als de twee in Westerwolde, die tot Oudjaarsdag aan de oude gemeenten toebehoorden, vooralsnog in gebruik.

Raadsvergaderingen

Op 2 januari komen de gemeenteraden van Midden-Groningen en Westerwolde voor het eerst samen. Alle 52 raadsleden en negen wethouders worden dan beëdigd en benoemd.

Ook krijgen waarnemend burgemeesters Rein Munniksma (Midden-Groningen) en Leendert Klaassen (Westerwolde) dan hun ambtsketen omgehangen.

Van twintig naar veertien

Over een jaar is het aantal gemeenten in Groningen nog lager. Dan fuseren Leek, Zuidhorn, Marum en Grootegast tot Westerkwartier. Ook Bedum, Eemsmond, De Marne en Winsum gaan samen en heten vanaf 2019 Het Hogeland.

Daarmee daalt het aantal Groningse gemeenten tot veertien. Mocht de herindeling tussen Groningen, Haren en Ten Boer ook doorgaan, dan zijn er in 2019 slechts twaalf gemeenten over.

