Koninklijke onderscheiding voor sportieve vrijwilliger Harm Noor (onder de paraplu). (Foto: Huisman media)

In sportpark Blijham is zaterdag vrijwilliger Harm Noor in het zonnetje gezet. Dat gebeurde in het bijzijn van familie, vrienden, vrijwilligers en hardlopers. Noord werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Noor zet zich al jaren in voor regionale en provinciale atletiekactiviteiten.

De onderscheiding werd opgespeld door burgemeester Janneke Snijder-Hazelhoff van de gemeente Bellingwedde, in opmaat naar de start van de 38ste editie van de Oudejaarsloop in Blijham. Ook daar zette Noor zich jarenlang voor in. Activiteiten Daarnaast was hij vele jaren actief als bestuurslid en voorzitter bij Atletiekvereniging Aquilo in Winschoten, is hij sinds 1981 speaker bij verschillende hardloopwedstrijden in Noord-Nederland en medeoprichter en vrijwilliger bij de Stichting Loopcircuit Oost-Groningen. Verder is hij initiatiefnemer, bestuurslid en voorzitter van de Stichting Ultraloop Winschoten. Daarvoor schreef hij het jubileumboek '25 jaar RUN'.