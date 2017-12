Deel dit artikel:











Radio Kloksmeer draait 'muziek waar je de broek van afzakt' Colin en Julian van Radio Kloksmeer (Foto: Joyce Kranenborg/RTV Noord)

Voor Colin en Julian staan de dagen vóór Oud en Nieuw in het teken van Radio Kloksmeer. De 'geheime radiozender' van Siddeburen is te ontvangen via 104.9 FM. De jongens zijn bezig aan hun eerste radiomarathon, maar vinden het nu al een traditie om in stand te houden.

'Hier hoor je de echte hits', vertelt Julian aan presentator Ronald Niemeijer van Expeditie Groningen. De DJ's draaien veelal oude Nederlandstalige muziek. Volgens de moeder van Julian is het 'muziek waar je de broek van afzakt.'

Marathons De jongens zijn al vanaf dinsdag in de lucht. De radioshow duurt nog tot en met Oudjaarsdag. Radio kloksmeer heeft ongeveer 500 tot 600 luisteraars. Dat kan ook niet anders, want volgens de buurvrouw is Radio Noord nu niet meer te ontvangen.

Zendamateur De radiozender is een geheime zender, maar ook weer niet helemaal. Vader Paul van der Meij is namelijk zendamateur en heeft een licentie aangevraagd. Agentschap Telecom is ook al langs geweest om de boel te checken.

Verzoeknummers Heb je een verzoekje voor Radio Kloksmeer? Stuur dan een berichtje naar hun Facebookpagina. Heb je een tip voor Expeditie Grunnen? Stuur dan een berichtje naar de Facebookpagina van Expeditie Grunnen.