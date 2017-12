Negen ransuilen in één voortuin: 'Dit zie je niet vaak, hè? (update)

Eén van de negen ransuilen in de voortuin (Foto: Klaas Dijkstra)

Angelina Venema uit Slochteren heeft bijzonder bezoek in haar voortuin: negen ransuilen hebben er een mooi plekje gevonden in de boom.

'Meestal zie je één uil, maar nu zijn het er ineens negen. Volgens mij is dat wel bijzonder', vertelt Venema. 'Het is puur geluk dat ze deze boom hebben uitgekozen.'

Pluimpjes

Dochtertje Céline ontdekte vorige week de eerste uil in de boom, waarna er nog acht exemplaren opdoken. 'Zowel de buren als wij kijken nu elke dag uit het raam om te kijken of ze er nog zitten. We vinden het prachtdieren, met hun mooie pluimpjes.' Buurman Klaas Dijkstra zet de uilen non-stop op de foto. 'Je ziet dit niet vaak, hè? Helemaal niet zo dicht bij je huis.'

Venema kan nog maar even genieten van de ransuilen, want ze denkt dat de uilen door het vuurwerk met Oud en Nieuw weg zullen vliegen.

Verzamelplaaatsen

Overigens is het geen unicum dat zoveel ransuilen dicht op elkaar kruipen. Volgens Avifauna Groningen verzamelen de vogels zich in het najaar op zogenaamde 'roesten'. De Werkgroep Ransuilen heeft er daar zo'n 65 van in beheer.