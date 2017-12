Deel dit artikel:











Auto met vuurwerk in kofferbak brandt uit Een auto met vuurwerk in de kofferbak vatte vlam (Foto: Dennis Venema) Het vuurwerk (rechts op de stoep) kwam niet tot ontploffing (Foto: Dennis Venema)

In de Kerkstraat in Hoogezand is zaterdagmiddag een auto uitgebrand. De brandweer was snel ter plaatse om het vuur te blussen, maar de auto bleek niet meer te redden. De bestuurder kwam met de schrik vrij.

In de kofferbak van het voertuig bevond zich een partij vuurwerk. Dat is ondanks de brand niet afgegaan. Hoe de brand kon ontstaan, is nog niet bekend.