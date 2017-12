Deel dit artikel:











Dit zijn de twintig grootste Groningse hits van 2017 Lars Koehoorn werd grijsgedraaid in 2017 (Foto: Lars Koehoorn)

De jaarlijst van onze wekelijkse hitlijst Noord 9 is bekend! Welke nummers waren in 2017 het populairst? Op nummer één vinden we Lars Koehoorn met zijn hit 'Bring It On'.

Tien weken top Het nummer heeft de jonge muzikant uit Winschoten dit jaar veel gebracht. Naast Radio Noord draaiden ook landelijke zenders als NPO Radio 2 en 3FM de plaat. In de wekelijkse hitlijst van RTV Noord stond het nummer van Koehoorn maar liefst tien weken bovenaan. Jan Henk de Groot Plekken twee en drie in de jaarlijst zijn voor de Groningse singer-songwriter Jan Henk de Groot, met respectievelijk 'Vuurtje kieken' en 'Evenwicht'.