Auto op de kop in de sloot De auto reed vanaf de Europaweg een sloot in (Foto: Johan Wildeboer/112 Groningen) De plek waar de auto van de weg raakte (Foto: Johan Wildeboer/112 Groningen)

Op de Europaweg in Stad is een auto op de kop in de sloot terecht gekomen. Bij het ongeluk raakten twee personen gewond.

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de afslag naar het NoordLease Stadion. In verband met reddings- en bergingswerkzaamheden is de afslag naar de Boumaboulevard tijdelijk afgesloten. Hoe de auto van de weg raakte, is nog niet bekend.