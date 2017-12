Deel dit artikel:











Oudejaarsloop Blijham is een prooi voor Edwin Slijkhuis Hardloper Edwin Slijkhuis, hier op archiefbeeld

Hardloper Edwin Slijkhuis is in Blijham winnaar geworden van de Oudejaarsloop. De Stadjer had voor deze halve marathon 1 uur, 12 minuten en 15 seconden nodig.

Jan Stuursma uit Sappemeer volgde op iets meer dan vier minuten als tweede, het brons was voor Assenaar Freek Hoolsema. Vrouwen De wedstrijd voor vrouwen werd gewonnen door Lisanne Langerijs uit het Duitse Schöninghsdorf. De Hoogkerkse Erika Broekema werd tweede, op 1:44. Janke van der Laan uit Winschoten werd derde, op iets meer dan vijf minuten. Eindstand De wedstrijd in Blijham was de laatste in het Schutrups Loopcircuit. Deze hardloopcompetitie van elf wedstrijden werd bij de mannen gewonnen door Freek Hoolsema. Bij de vrouwen was de Appingedamse Lydia Doornbos de beste.