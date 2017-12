Expeditie Grunnen: Oliebollen, oliebollen, oliebollen

De oliebol is een terugkerend item in deze uitzending van Expeditie Grunnen. Logisch natuurlijk, de dag voor Oudjaarsdag. Waar we de lekkernij zoal tegenkwamen?

Vrijgezel Jeroen was aan het oliebollen bakken en bij geheime radio Kloksmeer kregen we er eentje. In Hellum werden honderden oliebollen gebakken voor het dorpshuis en in Veele werd de kerstboom traditioneel afgebroken met oliebollen en spekdikken.

Benieuwd hoeveel oliebollen het Expeditie-team vandaag gehad heeft? Dat zie je in de uitzending.

Ook in Expeditie Grunnen:

- Het is hondeweer!

- Hoe heeft vrijgezel Jeroen de Kerst gevierd?

- Radio Kloksmeer draait 'muziek waar je de broek van afzakt'

- Hellum bakt massaal oliebollen voor het dorpshuis

- Kloksmeer lopen in Schildwolde

- Negen ransuilen in één voortuin: 'Dit zie je niet vaak, hè?

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

