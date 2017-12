Voormalig CVW-directeur Peter Kruyt onverwacht overleden

Voormalig directeur van Centrum Veilig Wonen Peter Kruyt is plotseling overleden. Kruyt nam twaalf dagen geleden afscheid van de organisatie. Hij was met zijn vrouw op Costa Rica toen hij werd getroffen door een hartstilstand.

Dat laat CVW-woordvoer Arjan van de Leur weten in een persbericht.

Bezoek aan zoon

'Vanmorgen ontvingen we het verschrikkelijke nieuws dat Peter Kruyt vannacht in Costa Rica is overleden aan een hartstilstand. Peter en zijn vrouw waren sinds 21 december op bezoek bij hun zoon en hadden het plan daar enkele weken met elkaar op te trekken. Dat dit niet zo mag zijn is verschrikkelijk. We leven enorm mee met Peter's echtgenote en de kinderen.'

Sinds oprichting betrokken

Kruyt was sinds de oprichting van het CVW in 2014 werkzaam voor het aanspreekpunt bij bevingsschade. Toen in maart 2017 duidelijk werd dat de NAM op afstand zou komen te staan en de Nationaal Coördinator Groningen regisseur werd van de aardbevingsaanpak, hield kruyt zich bezig met de reorganisatie van het CVW.

In november maakte hij zijn vertrek als directeur bekend. Geeke Feiter nam op 19 december zijn functie over.

