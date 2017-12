'Maak Tolbert hoofdplaats van Westerkwartier'

Aan de Euroweg in Tolbert zou een nieuw gemeentehuis moeten komen (Foto: Oudejaarsploeg Tolbert)

Het gemeentehuis in Leek is afgezet (Foto: Oudejaarsploeg Tolbert)

Tolbert moet de hoofdplaats worden van de nieuwe gemeente Westerkwartier. Dat vindt de oudejaarsploeg uit het dorp. Met een ludieke actie neemt de ploeg een voorschot op de nog te kiezen hoofdplaats. Ook de gemeentenaam zou 'Tolbert' moeten worden.

De ploeg heeft zaterdagnacht de bestaande gemeentehuizen van Leek, Grootegast, Marum en Zuidhorn afgezet. Aan de Euroweg in Tolbert is een plekje gereserveerd voor een nog te bouwen nieuw gemeentehuis.

Profileren als hoofdplaats

'Tolbert is het oudste dorp van het Westerkwartier. Het dorp bestaat 1035 jaar', schrijven de grappenmakers. 'Dit historisch besef heeft de Tolberters doen besluiten dat het nu het juiste moment is om zich opnieuw te profileren als hoofdplaats in het Westerkwartier.'

'Er is in het gehele Westerkwartier ook nog geen dorp geweest dat deze rol voor zich op heeft geëist', staat in een persverklaring. 'Tolbert kent vanaf de start haar verantwoordelijkheid en zal zich als een goede huisvader gedragen.'

Over een jaar vormen de vier gemeenten de nieuwe gemeente Westerkwartier.

Lees ook:

- Westerkwartiergemeenten scheiden, maar zitten alweer in het huwelijksbootje

- Fusiegemeente Westerkwartier: wat moet er allemaal nog gebeuren?

- Dossier: Herindeling