Nijland: 'Er heeft zich niemand voor Samir Memisevic gemeld'

Volgens buitenlandse media vertrekt FC Groningen-verdediger Samir Memisevic mogelijk deze winter. Volgens directeur Hans Nijland is van een vertrek voorlopig geen sprake.

De pers in zijn thuisland Bosnië spreekt van een vertrek. Ook Sport1 publiceerde zaterdag een interview waarin Memisevic vertelt dat AZ zich bij zijn huidige werkgever heeft gemeld. Daarnaast zouden ook clubs uit drie andere landen concreet azen op de diensten van de verdediger.

'Wij weten helemaal van niets. Wellicht heeft Samir wat van zijn zaakwaarnemer gehoord, maar wij hebben geen enkel bod binnengekregen. Niet van een club of tussenpersoon', laat Nijland aan RTV Noord weten.

Scout op tribune

AZ stuurde bij de wedstrijd FC Groningen – AZ wel een van haar scouts naar Groningen. Of hij voor Memisevic of iemand anders op de tribune zat, is niet bekend.

De 24-jarige Memisevic is momenteel bezig aan zijn tweede seizoen bij de Trots van het Noorden en heeft nog een doorlopend contract tot de zomer van 2019. Daarnaast heeft Groningen de optie om dat met een seizoen te verlengen.