Storing Eelwerderbrug is voorbij (update) (Foto: De Vries Media)

De Eelwerderbrug in de N33 bij Appingedam stond oudejaarsdag aan het begin van de middag enige tijd in storing. De slagbomen waren naar beneden en gingen niet meer omhoog. Inmiddels is de storing verholpen.

Zowel het weg- als scheepvaartverkeer op het Eemskanaal ondervond hinder van de storing.