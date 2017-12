Groninger PvdA'ers worstelen met situatie rond Kamerlid Moorlag

Kan William Moorlag aanblijven als Tweede Kamerlid of niet? Met die vraag zitten PvdA'ers van verschillende lokale afdelingen in hun maag.

Volgens een aantal noordelijke fractievoorzitters heeft Moorlag getracht integer te handelen, maar werkt de beeldvorming tegen hem. In Veendam is de afdeling bijvoorbeeld verdeeld.

'Hij bood mensen werk'

'Bij ons zegt een aantal fractieleden: 'Hij moet weg', terwijl anderen zeggen dat hij zich moet kunnen verdedigen', stelt fractievoorzitter Ans Grimbergen. In Veendam zijn niet alle fractieleden fan van Moorlag, vanwege zijn rol als gedeputeerde in de windmolendiscussie. Zo ook Josh Tepper, nummer vier op de nieuwe kieslijst,

'Maar in het dossier over Alescon moet je zeggen: hij bood de mensen wél werk', vervolgt Grimbergen. 'Wat me wél stoort is het feit waarom hij niks aan de constructie gedaan heeft.'

Succesconstructie

In Oldambt vindt fractieleider Alida Michels dat Moorlag zich moet kunnen verdedigen. 'Ik schrok er in eerste instantie heel erg van. Voorheen hoorde je de succesverhalen bij Alescon, maar nu roept deze constructie vragen op. Het is goed dat dit eerlijk wordt onderzocht. Ik denk wel dat het voor hem moeilijk is om nog door te gaan. Aan de andere kant: hij zegt dat hij naar eer en geweten gehandeld heeft. Je hoort het: ik vind het heel lastig.'

Vanuit Pekela is Henk Busemann vooral benieuwd naar het feit of hij intern verzet heeft getoond naar de constructie om 400 werknemers van Alescon onder te brengen bij een zelf opgezet uitzendbureau. 'Op het moment dat hij aantrad als directeur, had hij in mijn optiek stevige uitspraken moeten doen over deze constructie. Het kan dat hij dat intern wel gedaan heeft. Maar als dat niet zo is, dan kan hij wat mij betreft niet verder.'

'Is hem niet aan te rekenen'

Dat ziet Jan-Willem van de Kolk, huidig wethouder in Bedum en als oud-wethouder van Stadskanaal destijds betrokken bij werkvoorzieningsschap Wedeka, net anders.

'Door de bezuinigingen op de SW-bedrijven hebben alle besturen van deze bedrijven keuzes gemaakt. Bij Alescon is door de bestuurders gekozen voor dit model, nog voordat William als directeur aantrad. Dit valt hem dus niet aan te rekenen.'

Verdriet van de PvdA

Van De Kolk trekt de discussie dan ook breder. 'De Partij van de Arbeid heeft zich deze discussie teveel laten aanleunen. Alescon heeft deze constructie opgetuigd als gevolg van de bezuinigingen op de Participatiewet. De discussie die nu over de positie van Moorlag is ontstaan, is dan ook het verdriet van de PvdA. De partij doet nu zijn eigen mensen tekort, en daar is Moorlag nu mogelijk de dupe van. Dat is niet terecht.'

