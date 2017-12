Als het even meezit, is het rond middernacht droog. Dat verwacht weervrouw Harma Boer. 'Maar houd wel rekening met een dikke wind.'

Die droge jaarwisseling is overigens geen zekerheidje. Er zijn vanavond buien, dus of er rond twaalven tijdelijk droog is, is afwachten. In ieder geval wordt het een warme jaarwisseling.