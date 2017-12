Deel dit artikel:











Kickbokster Sarèl de Jong strijdt om wereldtitel in Groningen (Foto: Archief RTV Noord)

Kickbokster Sarèl de Jong uit Meedhuizen gaat volgend jaar in MartiniPlaza in Groningen om de wereldtitel strijden. Tegenstandster is Orinta van der Zee in de klasse min 64 kilo.

Dat maakte De Jong en haar trainer Dennis van der Giessen bekend in het RTV Noord-radioprogramma Noordmannen. Het wereldtitelgevecht is op 23 juni tijdens het Glorious Heroes gala. De Jong zou dit jaar ook al op het gala staan in MartiniPlaza. Maar haar tegenstander bleek bij de weging drie kilo te zwaar te zijn, waardoor het gevecht niet doorging. Op het WK in Boedapest won ze dit jaar zilver. Atleet van het jaar? Daarnaast won ze dit jaar goud op de Wereldspelen en maakt ze daarom kans op de titel 'Atleet van het jaar' bij de Wereldspelen. Tussen 1 en 15 januari kan op haar gestemd worden. Lees ook: - Sarèl de Jong dingt mee naar titel 'Atleet van het jaar'

