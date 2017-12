Krakersstel vraagt Marcel Hensema: 'Wil je met ons op de foto?'

Krakers Marko Datema en Mariska de Lange vragen acteur Marcel Hensema of hij met ze op de foto wil om Groningers een hart onder de riem te steken. De twee kraken een boerderij van de NAM in Middelstum.

Hensema speelt de rol van Fokke in de serie 'Hollands Hoop'. Het stel vindt dat 'hun' boerderij op die uit de serie lijkt. Ze hebben de Middelstummer boerderij daarom omgedoopt tot 'Gronings Hoop'.

Foto: facebook.com/hollandshoopdeserie

Gaat veel door het hoofd

'Afgelopen nacht heb ik voor het eerst goed geslapen', vertelt De Lange in Expeditie Grunnen. 'Er gaat zo veel door je hoofd. We zijn een boegbeeld geworden voor heel veel mensen in Groningen en dat is best een beetje spannend.'

'De NAM is de kraker'

'We doen dit voor alle Groningers met mooie panden', zegt Marko Datema. We zijn ook voorzichtig. Wij willen het huis er bovenop helpen. De NAM is de kraker, zij maken het stuk.'

Oud en Nieuw

Het stel viert Oud & Nieuw niet in de gekraakte boerderij, maar met de kinderen. Andere mensen nemen de kraak eventjes over. De twee blijven nog altijd bij hun standpunt: 'We gaan pas weg als de NAM terugkomt en eerder niet.'

