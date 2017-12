Deel dit artikel:











Politiespeurhond achterhaalt dronken Delfzijlster inbreker (Foto: Archief Jos Schuurman/FPS)

In Farmsum is zaterdagnacht een 33-jarige Delfzijlster opgepakt voor het inbreken in een huis aan de Borgshof. Hij werd betrapt toen het alarm afging en de sleutelhouder van het huis er aan kwam.

De inbreker sloeg op de vlucht en met behulp van een politiespeurhond werd hij gevonden in de bosjes bij een basisschool. Hij was zwaar onder invloed, aldus de politie. De man lijkt niets buit te hebben gemaakt en is opgepakt voor verhoor.