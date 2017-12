Stadjer slaat om zich heen in binnenstad

Een 23-jarige man uit Groningen heeft zaterdagnacht meerdere mensen mishandeld in de binnenstad van Groningen.

De Stadjer sloeg een 19-jarige plaatsgenoot met een ploertendoder. Het slachtoffer liep een hoofdwond op en de dader ging er rennend vandoor. Even later kon de 23-jarige man op de Vismarkt worden aangehouden.

In contact komen

Uit camerabeelden bleek dat de verdachte meerdere slachtoffers heeft gemaakt. Ter hoogte van de Big Snack Hoek duwde hij een onbekende man twee keer en liep hierna weer richting de Poelestraat.

Even later liep hij ter hoogte van de Big Snack Hoek een andere onbekende man tegemoet. Ook die werd tegen het hoofd geslagen. De politie wil graag in in contact komen met de slachtoffers en eventuele getuigen.

Aangifte

Verder deden een 27-jarige man uit Roden en een 28-jarige inwoner van Nietap aangifte van mishandeling. Ook zij werden op straat, Achter de Muur, geslagen door vermoedelijk dezelfde verdachte met zijn ploertendoder. Door de klappen af te weren werden zij op hun arm en hand geslagen.