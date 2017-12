Baasje gevluchte hond: 'Ze is zo ongelofelijk bang voor vuurwerk'

Vuurwerk en honden: in de meeste gevallen geen goede combinatie. Zo schrok ook Kyra de hond van boer Klaas uit Stroobos van een harde knal.

Petra van der Heide uit Pieterzijl heeft hond Kyra gevonden. 'Ik had direct al door dit is een vuurwerkvlucht-hondje', vertelt ze aan het team van Expeditie Grunnen.

Facebookloze Klaas

Ze plaatste een oproep op Facebook om de hond terug te brengen bij het baasje. Ruim 600 keer is het bericht gedeeld. Maar het duurde even tot het baasje gevonden werd. Want wat is nou het geval, boer Klaas uit Stroobos heeft geen Facebook.

Komt ze weer terug?

'Ze was zomaar weg', vertelt de boer aan het team van Expeditie Grunnen. 'Het ene moment was ze er nog en het volgende moment was ze verdwenen. Ze is ook zo ongelofelijk bang voor vuurwerk.'

Ik heb een rondje gereden om haar te vinden, maar ik dacht ook ze vindt het toch wel weer terug?'

Eind goed al goed

Gelukkig was daar een telefoontje van iemand die de oproep van Petra op Facebook wel had gezien. Meteen belde boer Klaas naar Petra. 'Hij klonk echt heel ontdaan aan de telefoon maar ik heb zelf ook een hond ik zou het ook verschrikkelijk vinden.'