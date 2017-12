Ondanks regen knalt Ten Post het oude jaar uit

Voor de jongens van Carbid Team Ten Post staat Oudejaarsdag traditiegetrouw in het teken van... juist Carbid. De hele dag wordt er in een weiland aan de Stadsweg in het dorp geschoten en iedereen die wat wil mag komen kijken.

Het regent pijpenstelen, maar dat hindert de vriendengroep CTTP totaal niet. 'Oké, leuk is het niet,' lacht Vincent Schenkel uit Ten Post, 'maar we hebben ons er weer zo op verheugd dat we gewoon lekker door gaan.'

En zo komt het dat in de wijde omtrek van het dorp iedere tien minuten een heel salvo aan 'kanonschoten' is te horen.

'We hebben in totaal zeventig kilo carbid. Dat gooien we in een speciale vergister. Die vergister staat weer in contact met een sproeier en zo vullen we bijna automatisch de melkbussen', legt Schenkel uit.

Strikte regels

De zes vrienden (Riccardo, Karel, Nathan, Danny, Yorrick, Jesse en Vincent ) benadrukken dat alles veilig is en volgens strikte regels verloopt. Schenkel: 'Anders raken we onze vergunning kwijt en dat willen we absoluut niet.'

CTTP organiseert dit jaar voor de vierde keer de vuurwerkshow op Oudjaarsdag. 'Tot ongeveer 16.00 uur kunnen mensen komen kijken' vult de tiener nog snel even aan.