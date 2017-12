Tycho (7) krijgt antwoord van Arjen Robben

Volgens de 7-jarige Tycho uit Usquert is er maar één oplossing voor de matige prestaties van FC Groningen: Arjen Robben moet terugkomen. Daarom schreef hij hem een brief met een dringend verzoek: Kom terug!

En nu is daar het verlossende antwoord van Arjen Robben bij hem in de bus gevallen.

Komt Robben terug bij FC Groningen?

In de brief voor Tycho schrijft Arjen Robben 'Ik voetbal dit jaar nog bij Bayern München en dat bevalt mij nog steeds heel goed. Ik kan je ook niet beloven dat ik weer voor FC Groningen ga spelen. Want dan moet ik het ook doen en ik weet nu nog niet waar ik volgend jaar speel.

'Cool!'

'Wat vind je hiervan?', vraagt presentator Derk Bosscher van Expeditie Grunnen. Daar heeft Tycho eigenlijk maar één antwoord op: 'Cool!'

