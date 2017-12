Deel dit artikel:











'Mijn hondjes trillen en schuimbekken van knallend vuurwerk' (Foto: Beppie van der Sluis/RTV Noord)

Huisdieren en knallend vuurwerk gaan niet altijd goed samen. Dat weet Petra Plasterk als geen ander. Ze heeft een hondencamping. 'Het allerbelangrijkste is dat je zelf rustig blijft. Anders merken honden meteen dat er wat aan de hand is, dan raken ze in paniek.'Daarom neemt Plasterk elk jaar maatregelen om haar hondjes rustig te houden. En dat is ook wel nodig. 'Ze bibberen ove

Geschreven door Beppie van der Sluis

Verslaggever

r hun hele lijf van de knallen en gaan schuimbekken. Het is zo zielig.' Medicatie De hondenliefhebster is groot voorstander van speciale angstmedicatie voor haar hondjes. Ze geeft een dag voor Oud en Nieuw een tabletje en op 31 december zelf. Die zorgen dat haar honden rustig blijven. 'En dat helpt erg goed', zegt ze. Ramen en deuren goed dicht Ook gaat ze vroeg wandelen, omdat er dan nog geen vuurwerk afgestoken wordt. 'Verder moeten ramen en deuren goed dicht zijn en er natuurlijk voor zorgen dat ze niet kunnen ontsnappen', zegt Plasterk. Ook heeft ze dag en nacht de radio of tv aan voor haar beestjes. Plasterk is blij dat er maar één keer per jaar vuurwerk wordt afgestoken. Liefkozend kijkt Plasterk naar haar hondjes. 'Het komt allemaal wel goed he.'