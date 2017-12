Deel dit artikel:











Negentig huizen ontruimd wegens gaslek; vuurwerk is oorzaak (Foto: Dennis Venema)

In de omgeving van de straat Pallas in Hoogezand zijn zo'n negentig huizen ontruimd vanwege een gaslek. De brandweer zegt dat er een gasleiding is gescheurd, doordat er zwaar vuurwerk is ontploft in een put.

Omwonenden wordt via een NL Alert opgeroepen geen vuurwerk af te steken in de buurt van de straat. Ook moeten ze deuren en ramen sluiten. 'Ik zag de put helemaal roken', vertelt buurtbewoner Wilco Roossien. Hij ging net naar buiten om zelf vuurwerk af te steken. 'Er kwam gaslucht uit.' Via het riool stroomt gas de huizen in. Monteurs van Enexis zijn ter plaatse om het gaslek te dichten. 'Het is even niet anders', verzucht Roossien. Bewoners worden opgevangen in Zorgcentrum Woldwijck en De Burcht. De verwachting is wel dat zij de jaarwisseling in hun eigen huis kunnen vieren.