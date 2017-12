Expeditie Grunnen: BOEM!

Het expeditie-team heeft ontzettend veel verzoekjes gekregen om langs te komen en carbid te knallen. Uiteindelijk hebben we de melkbussen aangestoken bij carbidclub Rood Zwart Nuis-Niebert.

Ook in Expeditie Grunnen:

- Tycho (7) krijgt antwoord van Arjen Robben

- Krakersstel vraagt Marcel Hensema: 'Wil je met ons op de foto?'

- Baasje gevluchte hond: 'Ze is zo ongelofelijk bang voor vuurwerk'

- Groningers gaan voor eindgetal 7 op oudejaarslot

- Alle 50 Goud

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!