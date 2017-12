Gaslek door vuurwerk gedicht, bewoners keren terug naar huis (update)

Enexis heeft het gaslek bij de straat de Pallas in Hoogezand gedicht. Dat laat de brandweer weten. De bewoners konden in de loop van de dag weer terug naar huis.

Het riool is doorgespoeld, zodat de gasresten verwijderd werden. Ook zijn de huizen geventileerd. Een blok van vijf woningen is nog afgesloten van gas, maar wordt op oudejaarsavond voorzien van een noodaansluiting van Enexis.

Aan het eind van de middag ontstond het gaslek doordat iemand zwaar vuurwerk in een put had gegooid. Daarbij scheurde een gasleiding. Negentig huizen in de buurt werden ontruimd en bewoners moesten tijdelijk worden ondergebracht in zorgcentra.

