Vuurwerk tijdens het jawoord: Pekelders trouwen tijdens de jaarwisseling

Vuurwerk bezegelde het huwelijk van Hans en Harma 't Hart uit Oude Pekela. Tijdens de jaarwisseling trouwden ze in hun eigen huis. Ook bijzonder: ze waren bijna dertig jaar lang verloofd.

Wat begon als een ludiek idee van juwelier Sonja Schreuder werd zondagnacht realiteit. De twee Pekelders zeiden het jawoord vlak voordat de hemel door het vuurwerk oplichtte. 'Het voelt vreemd, nu we getrouwd zijn. Het is nu echt', beseft Hans.



Toen mijn vader overleed, heb ik gezegd 'nu hoef je mij niet meer te vragen'. Toch ging Hans op zijn knieën Harma 't Hart - Nieuwjaarsbruid

Dat de twee in het huwelijksbootje zijn gestapt is niet vanzelfsprekend. 'Ooit had ik gezegd, toen mijn vader was overleden, nu hoef je mij niet meer te vragen. Toch ging mijn man op zijn knieën', legt Harma uit. Haar man was zich van geen kwaad bewust: 'Ik vond het gewoon ludiek', legt hij uit.

Bloed, zweet en tranen

De organisatie van het huwelijk had wel wat voeten in aarde. 'Het was hectisch en kort dag', legt Hans uit. Zijn vrouw omschrijft het liever als 'bloed zweet en tranen.'

Bijzonder

Ook voor buitengewoon ambtenaar bij de burgerlijke stand in Bellingwedde, Sonja Schreuder, was het een bijzonder huwelijk. 'Een huwelijk voltrekken op dit tijdstip was de eerste en de laatste keer. Het is heel bijzonder, want eigenlijk gebeurt het bijna nooit', vertelt ze.



Als we met pensioen gaan, kopen we een campertje, gaan we op reis en komen we nooit meer terug Hans 't Hart - Nieuwjaarsbruidegom

Campertje

Op huwelijksreis gaan de twee niet. 'Die stellen we tot nader order uit', aldus Hans. 'Eens komt het moment van pensioen. Dan nemen we een campertje en gaan we gewoon op reis en komen niet meer terug.'

Maar eerst gaat het bruidspaar op nieuwjaarsdag alles opruimen. In je eigen huis trouwen heeft zo zijn nadelen…