Voormalig café in Boerakker vat vlam (Foto: De Vries Media)

In Boerakker is brand uitgebroken in een voormalig café aan de Hoofdweg. De brandweer is inmiddels ter plaatse. Het voormalige café stond al een poosje leeg.

De brandweer is inmiddels overgegaan tot het blussen van de brand. Ook is er een zogeheten watermuur opgebouwd om te voorkomen dat de vlammen niet overslaan op het naastgelegen pand. De brand trekt ook veel bekijks van omwonenden in het dorp. Asbest Bij de brand is vermoedelijk ook asbest vrijgekomen. Er komt een gespecialiseerd bedrijf ter plaatse om dit vast te stellen. Omwonenden worden over deze situatie per brief door de gemeente geïnformeerd, meldt de brandweer van Groningen.