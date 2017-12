Deel dit artikel:











Auto crasht; politie op zoek naar inzittenden (Foto: Jeroen Bos/112 Groningen)

In Winschoten is een automobilist op Oudejaarsavond bij een T-splitsing aan de Bovenburen de macht over het stuur verloren. Daardoor crashte de auto op een oprit bij een woning aan diezelfde straat.

De crash zorgde, voor zover bekend, alleen voor materiële schade. De auto kwam op z'n zijkant terecht en vernielde daarbij tuinmeubilair. Zoektocht Volgens een getuige zaten er twee inzittenden in de auto. Meteen na het incident verlieten zij de auto en sloegen op de vlucht. De politie is inmiddels op zoek naar het tweetal.