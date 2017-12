Schuur van rijschool verwoest door brand

Aan de Noorderstraat in Sappemeer is een schuur van een rijschoolhouder rond 01:00 uur verwoest door brand. Bij het incident raakte er niemand gewond.

Omdat de vlammen al snel om zich heen grepen, zette de brandweer alle zeilen bij om te voorkomen dat nabijgelegen panden ook in vlammen opgingen. Met succes.

Geen mededelingen

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Ook wilden de betrokkenen geen mededelingen doen over wat zich precies in de afgebrande schuur bevond.