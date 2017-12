Jaarwisseling in Stad: Buitenbrandjes bepalen ritme politie en brandweer

In Selwerd bluste de brandweer een brandje op het kruispunt van de Berkenlaan (Foto: Martin Nuver/112 Groningen)

In de Jadestraat (Vinkhuizen) werd ook een klein vreugdevuur geblust. (Foto: Martin Nuver/112 Groningen)

De brandweer blust een brandje in de Nieuwe Ebbingestraat (Foto: Martin Nuver/112 Groningen)

De jaarwisseling in Groningen verloopt rustig. In Stad namen de politie en brandweer diverse keren poolshoogte bij enkele buitenbrandjes, maar er deden zich nauwelijks ernstige incidenten voor.

'De meldingen waren zeer uiteenlopend tijdens deze jaarwisseling', meldde de politie rond 03:00 uur. 'Op het vuurwerkslachtoffer in de Ossehoederstraat na, kon geen van deze incidenten groot worden genoemd.'

Zonder problemen

Van de buitenbrandjes, die op verschillende plaatsen in de stad werden aangestoken, zijn alleen nog smeulende resten over. Het blussen van de brandjes ging gepaard zonder noemenswaardige problemen, laat de politie weten. In de rest van de provincie rukte de brandweer wel enkele malen uit voor serieuze branden. Daarbij vielen geen slachtoffers.

Tijdens de jaarwisseling van vorig jaar vonden er nog 269 incidenten plaats in Groningen. Dat zorgde destijds voor 20.000 euro aan schade. De balans van de meest recente jaarwisseling wordt in de loop van maandag opgemaakt.