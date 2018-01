Deel dit artikel:











Vijftien aanhoudingen tijdens jaarwisseling in Groningen (update) In 't Zandt werd een verdachte van een schietpartij aangehouden (Foto: Johan Wildeboer/112 Groningen) (Foto: Martin Nuver/112 Groningen) (Foto: Martin Nuver/112 Groningen) (Foto: Martin Nuver/112 Groningen) (Foto: Martin Nuver/112 Groningen)

Tijdens de jaarwisseling heeft de politie in de provincie Groningen vijftien aanhoudingen verricht. Ter vergelijking: in Friesland werden negen personen opgepakt en in Drenthe gebeurde dat zeven keer. De overtredingen liepen uiteen van mishandeling, vernieling en belediging tot het bezit van illegaal vuurwerk.