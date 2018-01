Deel dit artikel:











Schietincident 't Zandt: 28-jarige man gewond, twee verdachten aangehouden (update) (Foto: Johan Wildeboer/112groningen.nl)

Bij een schietincident aan de Beukweg in 't Zandt is in de nieuwjaarsnacht een 28-jarige man gewond geraakt. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend.