Deel dit artikel:











Schietincident 't Zandt: één gewonde (Foto: Erik Hogeboom/RTV Noord)

Bij een schietincident tijdens Nieuwjaarsnacht in 't Zandt is een gewonde gevallen. In en rondom de woning waar het incident plaatsvond wordt sporenonderzoek verricht.

Over de ernst van de verwondingen van het slachtoffer is niets duidelijk. Er is een verdachte aangehouden: de politie kan nog niets zeggen over zijn of haar identiteit. Het slachtoffer is door een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Een traumahelikopter, die ter plaatse was gekomen, bleek uiteindelijk niet nodig.