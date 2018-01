Brandwondencentrum Groningen behandelt 24 vuurwerkslachtoffers

Bij het Brandwondencentrum Groningen hebben zich op oudejaarsdag en nieuwjaarsnacht dertig vuurwerkslachtoffers gemeld. Daarvan moesten er 24 direct worden behandeld. Op de Spoedeisende Hulp van het MartiniZiekenhuis kwamen 87 patiënten binnen, waaronder drie vuurwerkslachtoffers.

'We hebben het idee dat het een iets drukkere nacht is geweest', zegt woordvoerster Joske Kluvers van het MartiniZiekenhuis. 'Vorig jaar waren er 123 slachtoffers op oudejaars- en nieuwjaarsdag samen. Nu zitten we richting de kleine honderd.'

Handen en gelaat

De verwondingen liepen uiteen van rotjes die in de handen zijn ontploft tot brandwonden in het gelaat door carbidschieten. De patiënten van het Brandwondencentrum kwamen overigens uit Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel.

Alcoholvergiftigingen

Verder kreeg het MartiniZiekenhuis zes mensen met alcoholvergiftiging binnen. Mogelijk stijgt dat antal nog, stelt Kluvers. 'Doordat feesten wat langer duren, zou het kunnen dat er vandaag nog wat alcoholvergiftigingen binnenkomen.'

UMCG

In het UMCG werd kort na de jaarwisseling een vuurwerkslachtoffer binnengebracht. De man had zwaar handletsel opgelopen. Op de Spoedeisende Hulp van het UMCG kwamen nog vier andere vuurwerkslachtoffers binnen, waarvan twee met oogletsel. Dat aantal is vergelijkbaar met vorig jaar, laat woordvoerder Joost Wessels weten.



Refaja

Bij de Spoedeisende Hulp van het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal heeft zich gisteren en vannacht geen enkel vuurwerkslachtoffer gemeld.

Van de OZG-ziekenhuizen in Winschoten en Delfzijl zijn geen cijfers bekend.

