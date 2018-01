Brandweer krijgt helft minder meldingen: 'Maar we zijn er nog niet'

De brandweer kreeg tijdens de jaarwisseling de helft minder meldingen dan vorig jaar. Tussen 18:00 uur 's avonds en 07:00 uur 's ochtends ging het om 76 meldingen.

'Dat is nog altijd te veel en het blijft één van de risicovolste avonden van het jaar. De tendens is dat er minder inzetten nodig zijn, maar we zijn er nog niet', vindt brandweercommandant Kees Odenkirchen.

Slecht weer

Volgens Odenkirchen is het lagere aantal meldingen te danken aan een combinatie van slecht weer en de inzet van een speciaal team. 'Het regende bijna de hele avond. Bij droog weer heb je waarschijnlijk meer branden.'

Eerst ernst bepalen

De inzet van een zogeheten multi-surveillance team (MST), zorgde ervoor dat niet er voor elk brandje uitgerukt werd. In plaats daarvan gingen een brandweer- en politieman eerst alle buitenbranden bij langs om de ernst ervan te bepalen. Die werkwijze beviel goed, stelt Odenkirchen. 'Vaak kan een brand geen kwaad en wordt in overleg met omstanders besloten het vuur te laten branden. Dat heeft heel goed gewerkt als je kijkt naar het totaal aantal inzetten.'

Geen geweld tegen hulpdiensten

Ook positief noemt hij de houding van omstanders ten opzichte van de hulpdiensten. Tot nu toe kwam daar namelijk geen enkele melding over binnen. 'Ik houd nog een slag om de arm, maar de jongens van het MST spraken zelfs van een gemoedelijke en vriendelijke sfeer. Ook bij branden.'

Opvallende branden

De brandweer moest twee keer uitrukken voor branden in leegstaande boerderijen. Ook ging er een voormalig café in vlammen op. Dat juist leegstaande gebouwen getroffen werden, noemt Odenkirchen 'opvallend'. 'Maar de politie moet onderzoeken of het om brandstichting gaat. Onze mensen zijn in elk geval uren bezig geweest met de bluswerkzaamheden. Vaak met meerdere corpsen.'

Spannende momenten in Hoogezand

Odenkirchen blikt ook terug op de gaslekkage in Hoogezand op oudejaarsavond, die waarschijnlijk ontstond door zwaar vuurwerk in een put. Negentig huizen moesten ontruimd worden. ´Dat zijn best spannende zaken die een grote impact hebben op de mensen. Het is per slot van rekening toch oudejaarsavond, één van de gezelligste avonden van het jaar. Dat wil je thuis met je gezin vieren. Door een goede samenwerking met alle diensten konden de mensen snel weer terug.´

Lees ook:

- Gaslek door vuurwerk gedicht, bewoners keren terug naar huis (update)

- Brandwondencentrum Groningen behandelt 24 vuurwerkslachtoffers

- Schuur van rijschool verwoest door brand

- Boerderij in Alteveer gegrepen door vlammen

- Voormalig café in Boerakker vat vlam

- Uitslaande brand legt boerderij Termunterzijl in de as

- Lees terug: Zo verliep de jaarwisseling in Groningen