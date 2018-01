Drie, twee, één... Gelukkig nieuwjaarsduik!

Het water is niet warmer dan negen graden en de wind maakt het er niet beter op. Toch doken tientallen enthousiastelingen het zeewater bij Delfzijl in voor de traditionele nieuwjaarsduik.

Rick (10) heeft er zin in: 'Ik ben niet bang voor de kou hoor', lacht hij. 'Want ik ga gewoon niet zo diep'. Dat is ook de strategie van Jannie: 'Het valt dan best mee hoor, je moet gewoon niet kopje onder gaan.'



Na afloop was er voor elke deelnemer een herinneringsvaantje en natuurlijk een warme kop snert. Hetzelfde recept al bij tal van andere nieuwjaarsduiken in onze provincie.

