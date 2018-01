Kerk in Munnekezijl met verf beklad (update)

Grote verontwaardiging in Munnekezijl. Gemeenteleden van de gereformeerde kerk ontdekten op nieuwjaarsdag dat hun kerkgebouw beklad was met witte kalkverf.

'Dit is het gesprek van de dag in het dorp. Het is schandalig wat er is gebeurd', zegt Albert-Jan Zijlstra van Plaatselijk Belang Munnekezijl.

's Nachts toegeslagen

Omdat er zondagavond nog een dienst in de kerk was, is er 's nachts toegeslagen. In verfletters is te lezen: 'Gelukkig NJ'. Op foto's is te zien dat de daders hun verfroller bij de kerk hebben achtergelaten.

Het is onduidelijk wie de vandalen zijn. 'Er staat natuurlijk geen briefje bij van de dader, maar de mensen die dit hebben gedaan moeten thuis zijn gekomen met witte verf op hun kleren', zegt Zijlstra.

Oproep aan daders

Plaatselijk Belang Munnekezijl roept de daders op zich te melden bij de politie, waar het incident inmiddels gemeld is. Ook getuigen kunnen zich daar melden.

Hoe groot de schade aan de kerk precies is, valt nog niet te zeggen.