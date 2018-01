Deel dit artikel:











Zolder van woning vat vlam In Lauwerzijl rukte de brandweer uit voor een woningbrand (Foto: De Vries Media)

In een huis aan de Stadsweg in Lauwerzijl is maandagmiddag brand uitgebroken op de zolder van woning. Op het moment dat de brand uitbrak, waren er geen mensen in de woning aanwezig.

Wel zijn drie personen door ambulancepersoneel nagekeken, meldt de brandweer. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend. Vanwege de bluswerkzaamheden is de straat tijdelijk afgesloten. Stichting Salvage is ingeschakeld voor de afhandeling van de schade.