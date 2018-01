Rechtbank doet uitspraak tegen van misbruik verdachte leraar

De rechtbank in Assen oordeelt dinsdag over de 40-jarige ex-leraar van het Terra Assen, die door het Openbaar Ministerie (OM) wordt verdacht van het misbruiken van een leerlinge (13).

De man die uit Groningen komt, was haar mentor. Tegen hem werd twee weken geleden drie jaar cel geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk.

Filmpjes

De ouders ontdekten in augustus seksueel getinte appjes in de telefoon van hun dochter. Die zei dat haar mentor haar misbruikte op school en in een bosje in Assen. Daarnaast moest ze van hem zichzelf filmen, terwijl ze seksuele handelingen verrichtte. Hij stuurde op zijn beurt seksueel getinte filmpjes van zichzelf.

Grooming

Het OM vindt dat de man de straf niet alleen verdient voor misbruik, maar ook voor grooming (digitaal kinderlokken), een kind getuige laten zijn van seksuele handelingen en kinderporno. De oud-leraarkracht werd aanvankelijk ook verkrachting verweten, maar hiervoor vroeg de officier vrijspraak.

12.000 appjes

De politie vond 12.000 appjes die de man en het meisje naar elkaar hadden gestuurd. Het meisje wiste in opdracht van haar mentor de berichten, maar de politie vond die later alsnog terug. Het meisje werd ook overgehaald om bij hem thuis seks met hem te hebben. Hij erkende dat hij het kind wilde ontmaagden, maar zover kwam het niet.

Schaamte

Het meisje had problemen op school en kwam vaak bij haar mentor om hierover te praten. De man wist dat het kind door een zorginstelling werd behandeld, omdat ze moeite had om voor zichzelf op te komen. De man kon op zitting niet uitleggen waarom hij overging tot seksuele handelingen met het meisje. Hij schaamde zich diep, zei de man.

De man kampt met persoonlijkheidsstoornissen, waardoor hij volgens het OM in verminderde mate toerekeningsvatbaar is. Naast de celstraf eiste de officier een schadevergoeding van 6.400 euro voor het slachtoffer en een contact- en gebiedsverbod voor de man.

Lees ook:

Mentor wilde 13-jarige leerlinge ontmaagden: 'Hoe ziek kun je zijn?'